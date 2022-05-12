台灣火鍋店林立，舉凡涮涮鍋、麻辣鍋、石頭鍋等餐廳，都經常在路邊看到，而且不管冬天還是夏天，總會有許多饕客入店用餐。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻提醒，吃火鍋時最好以原型食物為主，因為火鍋料含有食品添加劑，不但會造成肥胖，還容易引發心血管疾病，因此少吃為妙。

高銘鴻醫師在臉書粉專發文，加工過的火鍋料其實對身體非常不好，像是油條、炸豆皮、百頁豆腐、貢丸以及火鍋餃類，最好都少吃為妙，因為裡面含有食品添加劑，可能誘發罹患高血壓、心血管疾病、肝腎疾病、骨質疏鬆的風險；再加上火鍋料有過量的油脂，容易攝取過高的卡路里，導致肥胖；另外火鍋料的高鈉也很傷腎，可能造成腎臟病、中風、水腫等問題。

而高銘鴻醫師也分享4點關於吃火鍋要注意的小提醒，讓大家都能安心、健康地享受美食。

1、盡量不要喝火鍋湯，如果要喝的話，應在煮肉前喝，以避免吃下普林造成痛風。

2、先煮菜再煮肉，如果湯上有懸浮油脂，可以拿撈網撈除。

3、盡量避免麻辣鍋、酸菜白肉鍋這種重鹹湯底，建議選擇相對健康的蔬菜湯底。

4、沾醬部分盡量搭配新鮮的蔥、蒜、蘿蔔泥、洋蔥等，減少沙茶醬、豆瓣醬等高鈉沾醬。