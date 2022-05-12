台灣動物社會研究會、台灣石虎保育協會今(12)日聯合召開記者會，呼籲台灣大學負責審查該校動物實驗申請計畫的「實驗動物照護及使用委員會」(IACUC)，撤銷一項打著保育名號，要將「石虎」與「家貓」進行「異種複製」繁殖的研究計畫，並呼籲不論科技部或農委會都不應補助此計畫經費，要求學界重視研究倫理，停止不當動物實驗。

台灣動物社會研究會指出，由台大學者所提出的「異種體細胞核移置與其複製胚幹細胞應用於石虎保種之探討」動物實驗計畫，其操作方式為採集路殺石虎的皮膚組織，培養後從中取得細胞核，於地區獸醫院取得母貓進行絕育手術後之卵巢，從中取得大量卵母細胞，結合後培養為囊胚細胞，該計畫已通過台大「實驗動物照護及使用委員會」(IACUC) 審查，預計從今年8月1日開始執行，將為期3年。

台灣動物社會研究會研究員饒心儀表示，IACUC核准此計畫，完全凸顯我國動物實驗管理「球員兼裁判」現象，而規定應設置的IACUC外部委員也是形式大於實質意義，難以把關實驗的必要性、合理性，許多動物被無謂犧牲，完全無法發揮監督、制衡作用。

饒心儀指出，防止石虎滅絕，需要的不是「代理孕母」，應從棲地喪失及破碎化、棲地品質惡化、路殺、畜牧衝突、非法獵捕及流浪犬貓威脅等生存威脅著手才是。

台灣動物社會研究會強調，科學進步始於人類的好奇心，但也應衡平倫理原則，並接受適當的審查機制與公眾監督，台大應撤銷該項實驗計畫，重視科學研究倫理、避免不當動物實驗；各部會科研計畫補助，應重視動物實驗3R原則及科學研究倫理，切勿助長不當動物實驗。

此外，林務局應建立學術研究或教育目的使用保育類動物或其產製品、檢體之審查原則，避免遭濫用、誤用。

台大回應，複製胚幹細胞與複製動物的研究，在保種與再生醫學領域，已是國際學界研究數十年的主題，本計畫目的是為國內石虎的基因保種奠下科學基礎，IACUC審查各類動物實驗皆秉持公平、公正、客觀、合法且嚴謹的科學同儕審查原則進行，也無犧牲任何動物。

台大表示，對於研究計畫在審查中即外流，讓有心人士在未獲得完整資訊之下自行片面解讀，曲解研究初衷與混淆社會視聽，對此深感遺憾。