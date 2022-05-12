考試院院長黃榮村於今院會，針對書面報告「公務人員退休撫卹基金111年度第1季監理概況」表示，面對全球政經局勢震盪及國內外股市下跌，退撫基金今年前3個月的收益率表現，優於其他政府基金，也勝過私校退撫儲金，表現穩健專業。

黃榮村強調，由於近來外界對退撫基金的經營績效的評價不盡正確，容易形成錯誤印象，要求同仁必須勇於澄清說明，讓立委在討論112年新制時有正確的判斷基礎。

黃榮村表示，退撫基金第1季的收益率為 -0.77％，相較於其他五個政府基金的收益率（從 -1.18％至 -2.33％不等），跌幅最小，表現最為穩健，也勝過私校退撫儲金三種類型（保守型-2.50％、穩健型-4.15％、積極型-5.00％）。尤其退撫基金自營的績效優於委託經營，顯示基管會同仁的專業及努力；部分人士以為管理退撫基金的公務同仁欠缺專業，實在是錯誤的見解。

黃榮村指出，外界有私校退撫儲金的經營遠勝於退撫基金的印象，其實並不正確。私校退撫的經營確有值得學習之處，但分析其成立後的8個完整年度（103-110年）當中，退撫基金有3年（包括去年）的表現同時優於私校三種類型，另有1年優於穩健型與保守型、3年優於保守型，雙方的表現可說是各有千秋，未來應該繼續相互切磋，在競爭中共同進步。

黃榮村說，退撫基金近3年的收益率平均超過10％，在今年第1季的動盪中也有相對穩健的表現，他要特別感謝基管會同仁的努力，也請基管會面對外界的批評，既要謙卑受教，也要勇於辯護，以澄清外界錯誤的印象。