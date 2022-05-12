許淳珺作品《附皺褶》，則以紙張上的皺褶變化比擬駐村時長期感受的潮濕狀態，使用速寫的筆調、具象的表現方式講述清眷記事。（港區藝術中心提供）

張家翔的錄像作品《我就說，終究不是真的》嘗試找尋隱沒在生活中的某種循環，以回應在清水駐村的生活體驗。（港區藝術中心提供）

蔡尚寬導覽解說作品《對清水的半知半解》，地毯式搜索整個清水的南洋杉，並在畫作下標記座標。（港區藝術中心提供）

台中清水眷村文化園區自辦理藝術家駐村後，從藝術創作角度重新詮釋清水眷村的歷史與空間。藝術團隊「中空場域」去年6月進駐清眷園區後，展現豐沛的創作能量；即日起到5月底於清眷園區展出「海風炙熱—駐村成果展」，邀請民眾共同感受藝術家駐村期間生命經驗與歷史空間的對話及藝術想像。

國立彰化師範大學美術研究所的4位年輕藝術家吳宏德、張家翔、許淳珺和蔡尚寬，在駐村期間除嘗試以田野踏查和自身經驗為線索，透過創作探討與地方環境千絲萬縷的關係外，多次以策展角色媒合北中南各地藝術家於清眷園區辦理聯展，用藝術為清水眷村增添豐富色彩。

藝術家吳宏德以油畫、數位輸出及錄像等媒材，透過實地踏查台中港至高美溼地一帶的地景，創作《海風吹拂之地》，記錄海線地帶強風吹拂的獨特意象；許淳珺作品《附皺褶》，則以紙張上皺褶變化比擬駐村時長期感受潮濕的狀態，使用速寫的筆調和具象的表現方式講述清眷紀事。

張家翔嘗試找尋隱沒在生活中的循環，回應在清水駐村的生活體驗，創作錄像作品《我就說，終究不是真的》；《對清水的半知半解》是蔡尚寬以「南洋杉」為田調主題，在清水進行地毯式搜索，再以傳統繪畫方式探討這一來一往間的關係，本系列作品共有116幅，每幅作品下方都標示所繪場域經緯度，邀請民眾看展時一同尋找畫中所繪地點。

吳宏德說，進駐清眷園區以來，在四季更迭中領略海線地區海風冷暖照拂，也將風力加速下被放大的感官經驗融入創作當中。這次展覽從海風說起，象徵著隱含在創作命題裡沒有現身的大地母親，期待如同勒阿弗爾港之於莫內或亞爾隆河之於梵谷，讓創作場域意義不限於當下，可無限延伸至日後創作生涯。