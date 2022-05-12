香港警方11日以國家安全罪名逮捕包含著名的天主教樞機主教陳日君、香港歌手何韻詩等4名民主派活動人士後，美國與梵蒂岡都對此表示關注。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表聲明，敦促聯合國人權事務高級專員安排在聯合國人權理事會，就香港任意拘留民主倡導人士等問題進行緊急討論。目前4名被拘捕的人士現已獲准保釋。

據VOA美國之音報導，針對這起逮捕事件，白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）11日在一個研討會上說，「對香港施加壓力和消滅公民社會的步驟越來越感到不安」，並且總體上對香港對那些在新聞界、宗教界和學術界大聲疾呼的人進行鎮壓感到關切。

香港警方11日以「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪名拘捕已解散的「612人道支援基金」4名信託人，包含天主教香港教區榮休樞機主教陳日君、前嶺南大學學者許寶強、前立法會議員吳靄儀與何韻詩。

「612人道支援基金」最初從2019年7月6日成立，目的是為在「反送中」運動中被捕、受傷或有關人士提供人道支援，包括醫療、心理／精神輔導、刑事／民事法律費用與緊急經濟援助等。在香港國安警察要求交出捐贈者、受益人資訊在內的營運記錄後，該基金於2021年8月宣佈關閉。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也譴責香港官方逮捕陳日君、吳靄儀、許寶強和何韻詩4名資深活動人士、學者和宗教領袖，表示「我們將繼續與香港人民站在一起」。

而梵蒂岡發言人馬特奧·布魯尼（Matteo Bruni）在一份聲明中則表示，聖座關切地獲悉樞機主教陳日君被捕的消息，並高度關注事態的發展。