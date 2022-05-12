北市交通局為此展開為期3周的「交通瓶頸改善計畫」，即起至8月12日，民眾須將書面資料投遞至交通警察大隊，具體說明壅塞狀況與改善方案，若順利獲選且被專案小組評為70分以上者，將發予5000元到5萬元獎金。（交通局提供）

台北市交通繁忙，上下班尖峰時段壅塞難耐，是許多用路人心中的痛，北市交通局為此展開為期3周的「交通瓶頸改善計畫」，即起至8月12日，民眾須將書面資料投遞至交通警察大隊，具體說明壅塞狀況與改善方案，若順利獲選且被專案小組評為70分以上者，將發予5000元到5萬元獎金。

據交通局歷年交通滿意度調查，市民最重視的交通議題，是上、下班交通尖峰塞車慘況。現行交通順暢小組多透過民眾110通報、警局路況查報及交控中心路況監控得知狀況，再派員將狀況排除，最後由交工處邀集警察、交通及工務單位半年檢討一次易壅塞路口改善。

相較過去多由公務單位主動出擊，交通局這次欲透過用路人視角，用「公民參與」方式研擬瓶頸改善計畫。該計畫自5月12日至8月12日，為期3個月，民眾須準備書面資料，敘明道路壅塞狀況和改善方案，再以電話或郵件投遞至專案小組窗口北市警局交通大隊行政組。

若民眾建議方案具體，交通警察大隊會視狀況邀請提案人進行當面討論，雙方討論如果認定可行，專案小組將邀請提案人至現場會勘，討論及確定改善方案，再進行後續事宜。專案小組將由市政交通顧問何國榮擔任召集人，加上交通局、交工處、停管處、新工處、交通大隊主管組成。

待建議方案執行後，專案小組將視改善績給予評分，70分以上都有獎金，90分以上可獲5萬元，85分未滿90分者3萬元，80分以上未滿85分者2萬元，75分以上未滿80分者1萬元，70分以上未滿75分者5000元，評分未達70分者則是每案核予獎狀。