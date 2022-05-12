《跟蹤騷擾防制法》即將上路，台中市警察局12日表示，目前各分局已增補家防官1名，共計增補15名，將全力投入推動與執行跟蹤騷擾防制業務，另有緊急應變群組，即時啟動偵查、保全證據，輔以書面告誡約制相對人，並透過網絡協力即時啟動聯防機制，以落實被害人的即時保護。

台中市警局婦幼隊指出，因新法上路，為強化第一線同仁執法知能及提升案件處理敏感度，編撰教材、辦理講習，讓承辦業務的人員更熟練，各分局、分駐（派出）所人員也利用各項集會及勤前教育加強第一線佐警教育訓練。

婦幼隊長高嘉陽表示，跟蹤騷擾行為針對特定人反覆或持續之侵擾，使被害人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，除影響其正常生活外，更可能衍生為重大犯罪案件。無論是跟蹤騷擾、性侵害、家庭暴力等法令、環環相扣，盼新法真正保護到被害人並約制行為人之違法行為。

台中市警察局指出，各分局業務組長及承辦家防官成立「緊急應變暨業務討論群組」，讓員警在（受）處理案件時，有任何疑義或緊急個案時，能迅速反映、報告，並於群組內以回應、處置。

台中地檢署成立「跟蹤騷擾緊急應變群組」與警察局、社會局、衛生局、教育局、勞工局等，針對跟蹤騷擾案件即時縱向及橫向協調與聯繫。即時啟動聯防機制，展現政府保護民眾安全的決心。