副總統賴清德今出席臺北科技大學「前瞻技術研究總部啟動儀式暨義隆電子-北科大研發中心揭牌典禮」，肯定北科大為臺灣培育了無數的人才，推動臺灣工業及科技產業進步。並期許北科大未來不僅能達到學術尖端，也能達到技術落地的目標。

賴清德致詞時表示，身為北科大榮譽校友，感到與有榮焉，也要代表蔡總統祝賀今日活動圓滿順利，未來運作能更加成功，產學合作、人才培育及國際鏈結都能充分發揮功能。

他說，去年參加北科大110週年紀念柱揭幕典禮，王錫福校長就預告要成立「前瞻技術研究總部」，才短短幾個月的時間，今天再度躬逢其盛，他要對王校長的行政能力及傑出校友義隆電子葉儀晧董事長對母校的支持，表達敬意。

賴清德說，北科大是一座實務與研發並重的大學，110年來為臺灣培育了無數的人才，推動臺灣工業及科技產業進步；除了是產學合作及學企研發的最佳夥伴，也是臺灣邁向科技國家非常重要的幫手。

他指出，前瞻技術研發總部的成立，是一個全新的做法，包括零基預算、聘僱所需人才，且與企業界、特別是校友的研發資源做結合，達到學企共識、共學、共研的目標。另外，也特別聚焦在臺灣未來國家發展的重大方向，包括綠能、人工智慧、半導體產業，對「5加2產業創新計畫」或「六大核心戰略產業」的幫助都非常大。

他提到，目前已有5間國際知名的學校來共同參與及合作，包括麻省理工學院（MIT）、加州大學柏克萊分校、賓州州立大學、辛辛那提大學、德州大學阿靈頓分校等，加上全球知名人機介面晶片的領導廠商之一—義隆電子，以及其他傑出校友的共同合作，相信前瞻總部的未來遠景可期。

賴清德表示，希望經由大家的努力能為臺灣的產業政策提出另一層面的貢獻。例如由過去的硬體轉為「軟硬兼施」，由代工轉變為品牌、系統性服務；也可進入虛實整合，以因應工業4.0時代、遠距、數位經濟發展。他期許，北科大未來不僅能達到學術尖端，也能達到技術落地的目標，「我們大家共同努力」。

隨後，賴清德聽取前瞻總部及研發中心介紹簡報，也與現場貴賓一同進行前瞻總部的啟動儀式，並為研發中心揭牌。