新冠肺炎疫情升溫，國內今新增6萬5385例本土、61例境外移入，另增17例死亡，確診數、死亡數雙創今年新高。

今日本土個案中，以新北單日新增2萬3788例居多，另台北、桃園都破萬，分別新增1萬751例、1萬39例。其餘破千縣市則包括，台中3830例、高雄市3261例、台南2332例、基隆市1876例、新竹縣1348例、花蓮1259例、宜蘭1186例、屏東1061例、彰化1000例。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。