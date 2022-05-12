高房價時代租金不斷提高，租屋壓力大，為落實居住正義，高市推出「住租買課」4項多元配套政策，隨高市議會3讀通過「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，高市府預定今年7月配合內政部擴大租金補貼專案，實施增額租金補貼，不同身分別給予每月2040~5880元不等的補貼額度，以擴大照顧青年與弱勢族群之租屋需求。

近期因國際局勢變化、原物料上漲及半導體科技設廠等因素，推升高雄房市熱潮，因應高房價，高雄市市長陳其邁提出4項配套政策，降低民眾住的壓力。包括「住：全力興建社會住宅」、「租：增額租金補貼」、「買：市民首購低利貸款」、「課：課徵囤房稅」。

其中租的部分，規劃運用囤房稅增加的稅收，補貼有租屋需求的民眾，高市都發局局長吳文彥表示，高雄市市議會已3讀通過「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，並審議通過市府開辦增額租金補貼之經費墊付案，故市府預定今年7月配合內政部擴大租金補貼專案實施增額租金補貼，以擴大照顧青年與弱勢族群之租屋需求。

吳文彥表示，租金補貼為協助弱勢與青年家庭迅速有效的政策，搭配囤房稅，可以緩和弱勢與青年住房需求壓力。市府將秉持青年優先、弱勢優先、市民優先原則辦理增額租金補貼方案，詳細受理申請作業規定，將於7月搭配內政部專案同步公佈及受理申請，9月審查，10月底前撥款，有需求的民眾請留意相關訊息。

吳文彥補充，市府刻與中央合作推動1萬戶社會住宅計畫，以提供青年與弱勢民眾有租屋需求者承租，預定四年後陸續竣工啟用；惟社會住宅為循環使用的社會資源，雖有租期限制（一般戶最長可住6年，弱勢戶最長可住12年），期滿如果仍未買房，可以運用租金補貼、社會住宅包租代管等政策優惠，而且也可以再申請社宅居住，只要申請時切結不能同時享有相關政策資源。政府有多元配套措施，可多加運用，有效緩解居住問題。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)