南韓女團AOA成員金雪炫，擁有巴掌大小精緻五官，對外言行氣質大方，還長了一雙修長美腿，被封為韓國最強肉體封號，海內外粉絲公認顏值身材兼具，近幾年來她轉型演員路線，出演多部電視劇女主角，時隔2年她持續打磨演技，近來她出演tvN新劇《殺人犯的購物清單》回歸小螢幕，卻意外在論壇因劇中造型引起熱烈議論。

在她出演新劇《殺人犯的購物清單》1張劇照中，穿了件粉紅色針織罩衫，配上白色花邊襯衫和藍色牛仔褲，頭髮造型也是隨意披在肩膀，臉部五官則僅畫上淡妝，卸下偶像光環，跟以往上鏡造型有些差距，不過其實她在新劇本就不是千金人設，是因為配合角色才會不惜犧牲形象，不料卻意外引起酸民議論。

隨著造型爭議延燒，金雪炫本人也看到這篇文章，不過她也展現巨星風度，不僅沒有加以追究，11日還乾脆截圖論壇文章，轉貼到349萬粉絲追蹤的個人IG上頭，發布限時動態回應「想知道為什麼變這樣，今晚10點30分請收看《殺人犯的購物清單》」不僅巧妙回應造型爭議，順勢增加作品話題度和關注度。

AOA金雪炫這張穿粉色上衣的劇照，被酸民批評實在太過土氣，也有不少人附和沒認出來是她。(圖/雪炫 IG)

她的大方回應，也為自己贏回讚賞：「雪炫妳太瘋狂了呵呵」、「情緒管理能力真的太好了」、「這種文章很討厭」、「喜歡這種回擊愛死雪炫了」、「瀏海掩蓋到她的美貌還是很可愛啦」引發粉絲共鳴。