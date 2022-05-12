疫情此次大規模爆發，不少民眾都自發「升級」留在家中防疫，而電視正好是現今疫情時代、居家防疫必不可缺的家中重點，而三星就在今日（12日）推出了全新的電視產品陣容「Neo QLED 8K量子電視」，更分享到因去年台灣整體電視市場雖銷量稍降1.5%，但銷售額卻成長了約13%，而三星的QLED量子電視也在去年達逾60%的銷量年成長，8K電視銷量也呈1倍成長，明顯民眾開始向高階機種入手，因此今年也將針對高階QLED量子電視機型，帶來更多的型號與尺寸選擇，預計今年以銷售額雙位數成長、銷額市占率穩達前2名為目標。

三星全新的Neo QLED 8K量子電視將遊戲功能全面提升，更升級支援多重視窗功能可同步瀏覽攻略或戰區地圖等功能。（三星提供）

至於三星全新的Neo QLED 8K量子電視，主打能讓使用者能全方位享受沉浸式的影音與娛樂體驗，以指標性金屬量子點顯色技術去呈現100%色域空間，擴充至20個獨立AI神經演算效能的Neo 8K 量子AI高效處理器，以提升畫面清晰度，就算不是8K影像也能感受絕佳的畫面，加上AI量子程式演算科技獨立控制光影表現，再以立體景深強化技術即能帶來如臨實境之感，搭配三星獨家魔術音效充分發揮Dolby Atmos呈現真實天空聲道，還能結合三星Soundbar開啟獨家魔幻音場2.0，即能享受加乘的環繞立體效果，更領先業界首創無線Wi-Fi支援杜比全景聲，提供尊爵劇院級環繞音場。

三星攜手Nifty Gateway開發智慧電視專用NFT平台，用戶可隨時透過三星電視大螢幕鑑賞、展示NFT收藏作品。（三星提供）

同時還將遊戲功能全面提升，首創超寬電競螢幕比能設定21：9或32：9畫面比例，讓視野更加開闊，並升級支援多重視窗功能可同步瀏覽攻略或戰區地圖等，更攜手Nifty Gateway開發智慧電視專用NFT平台，用戶可隨時透過三星電視大螢幕鑑賞、展示NFT收藏作品，可是真正一次滿足用戶全方位的影音與娛樂需求。

6月30日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，郵寄回函或線上登錄，即可獲得Galaxy S22旗艦系列或Soundbar藍牙無線揚聲器，若在31日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，限量再加碼送32吋The Frame美學電視。（三星提供）

6月30日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，郵寄回函或線上登錄，即可獲得Galaxy S22旗艦系列或Soundbar藍牙無線揚聲器，若在31日前購買Neo QLED 8K量子電視指定型號，限量再加碼送32吋The Frame美學電視，而購買指定Soundbar藍牙無線揚聲器，亦能獲得遠距辦公神器Galaxy Tab A8、無線後環繞喇叭等好禮。同步推出買指定The Frame美學電視贈專屬風格邊框及藝術市集；買The Sero翻轉電視贈專屬拆卸式滾輪與KKBOX 180天儲值序號。而The Freestyle微型智慧投影機亦推出超值早鳥開賣好禮，7月31日前於指定通路購機即贈EVERYDAY OBJECT聯名款收納包及專屬行動電源。