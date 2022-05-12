演訓科目由M60A3戰車以機動進入灘岸陣地，輪番對海上目標區採「橫向」、「動對靜」及「瞬間停止」射擊。(陸軍澎湖防衛指揮部提供)

陸軍澎湖防衛指揮部12日清晨在五德訓練場，實施5月份例行「鎮疆操演」的實彈射擊訓練，由於砲聲隆隆有點突兀，許多民眾上網PO文問說是不是打仗了，隨後澎防部也發出新聞稿說明，陸軍進行一系列建制武器實彈射擊訓練，民眾無須恐慌。

家住西嶼跨海大橋的費姓民眾一早PO文，說早上5點的炮聲震到連池東也聽的到，「咚一聲窗戶就震一次，還有連續的咚咚咚，實彈演習五點開始，我忘了是在澎湖哪裡（五德訓練場）？幾乎每天都有戰機在飛，祝大家一切平安」。

澎防部表示，今天的操演的科目，首先由各式迫砲執行照明彈、檢驗及集火射擊，接續重頭戲則由M60A3戰車以機動進入灘岸陣地，輪番對海上目標區採「橫向」、「動對靜」及「瞬間停止」射擊，模擬阻擾殲滅循水路進犯之敵登陸船團，實施灘岸火殲，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現澎湖防區的堅實戰力。

軍方強調，雖然疫情嚴峻，但澎防部仍在遵守防疫過程中，展現「為戰而訓、戰訓合一」的目標，希望民眾不用擔心，並且會體現第一作戰區全體官兵「同島一命、寸土不讓」的抗敵意志，與堅定守護家園的決心。