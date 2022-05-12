2022優霸盃世界女子羽球團體賽8強賽，中華隊今天（12日）上午出戰日本隊，首點戴資穎、山口茜的「球后大戰」小戴局數1比2飲恨，第2點雙打許雅晴／林琬清21比19、7比21、14比21不敵女雙世界第3組合福島由紀／廣田彩花；總比分0比2落後的中華隊，第3點單打「交大學霸」許玟琪同樣奮戰3局，在1局領先情況下21比15、13比21、9比21被奧原希望逆轉，中華隊0比3落敗，再度止步優霸盃8強。

許雅晴和林琬清的全新組合雖然沒有雙打世界排名，不過比賽中頑強抵抗世錦賽銀牌組合福島由紀／廣田彩花，其中第1局賽末點許雅晴一記漂亮的對角線重扣得分，連英文主播都大喊：「精彩的一球！」

拿下第1局的許雅晴／林琬清，第2局被福島由紀／廣田彩花6比0及11比0連續得分攻勢拉開，7比21丟掉這局；第3局許雅晴／林琬清2比0展開，但在3比1後被日本組合連下5分超車，隨後福島由紀／廣田彩花再靠一波5比0高潮持續放大分差，經過74分鐘大戰，日本隊收下聽牌的1勝。

第3點單打中華隊由世界排名第58的許玟琪對上世界第6奧原希望，是雙方首度在BWF賽事交手，首局許玟琪在12比12後連贏3分獲得優勢，且這局再沒讓出領先，21比15先發制人；第2局奧原希望很快取得8比2領先，趁勢扳回一城，雙方進入第3局決勝，在6比6平手之際奧原拉出8比0攻勢擴大分差，許玟琪努力追趕，可惜仍是無緣扭轉戰局。

稍後台北時間下午3點中華男子羽球隊也要在湯姆斯盃世界男子羽球團體賽8強賽出擊，對手是前世界球王桃田賢斗領軍的日本隊，中華隊排點前3點依序是單打周天成、雙打李洋／王齊麟、單打王子維，希望可以邁向勝利、爭取到隊史首張湯姆斯盃4強門票。