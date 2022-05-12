考試院今院會，公務人員保障暨培訓委員會也以「高階文官培訓飛躍方案110年訓練規劃辦理情形」為題專案報告，今年在「職務見習」首度導入短期蹲點機制，邀請擔任受訓人員授業老師的傑出企業家或高階主管，鼎泰豐董事長楊紀華也來授課。

本年高階訓練課程規劃重點、特色，聚焦於延聘我國「六大核心戰略產業」傑出高階菁英擔任業師、強化高階文官雙語、跨域及數位治理的能力。

由考試院主導之「高階文官培訓飛躍方案」，目前為全國最高等級之公務人員培訓，計有來自全國各地簡任第10職等以上的優秀高階主管經層層篩選後，擇優40位參與今年的培訓活動，蔡總統英文也參與本訓練的線上開訓典禮活動，可見國家對高階人才培育的重視程度。

「高階文官培訓飛躍方案」原訂於去年5月開辦，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情（COVID-19）延後辦理。考量高階文官培訓必要性，以嚴謹防疫及滾動調整辦理原則，111年重新啟動。本年高階訓練依訓練對象分成管理發展訓練、領導發展訓練及決策發展訓練3班。

保訓會主任委員兼國家文官學院院長郝培芝表示，今年高階訓練配合雙語國家政策，特別在全球治理模組新增「全球移動力人才培養」系列課程，與英國文化協會（British Council）合作，以提升高階文官國際溝通能力。

她說，為突破疫情及時空限制，本年度國外研習課程與英國文官學院（Civil Service College Limited CSC）及芬蘭公共管理學院（Finnish Institute of Public Management Ltd HAUS）合作，採行線上培訓模式，以汲取國外政策經驗。

郝培芝強調，今年飛躍方案於「職務見習」首度導入短期蹲點機制，本次邀請擔任受訓人員業師的傑出企業家或高階主管，計有崇越集團董事長郭智輝、外貿協會董事長黃志芳、中華電信董事長謝繼茂、臺灣金融科技公司董事長王可言、中華航空董事長謝世謙、桃園捷運董事長劉坤億、鼎泰豐董事長楊紀華、國家衛生研究院院長梁賡義、聯合再生董事長洪傳獻等9位。

她表示，受訓人員向業師學習決策管理，並深入瞭解產業實務及需求，藉由政府與民間跨域交流，使未來國家政策更能符合社會發展脈動。

她說，為開拓受訓人員視野、提升領導及跨域能力，邀請產、官、學界頂尖菁英擔任講座，由來自不同領域的優秀講座，針對時下重要政策議題或發展趨勢進行闡述與分享，並特別邀請產業界擔任大師學堂講座，包括崇越集團郭董事長智輝、安碁資訊施董事長宣輝、微軟台灣區孫總經理基康等。

她說，為促進國家數位轉型，高階文官必須具備運用資通訊能力，爰於本年新增「數位發展與前瞻決策」主題課程，聘請行政院政委郭耀煌講授相關理論知識外，並安排衛福部次長石崇良及環保署環境檢驗所所長張順欽線上分享成功案例。

郝培芝表示，保訓會及國家文官學院將持續精進，兼顧組織目標、高階文官職涯發展及國家發展需要，為政府培育優秀接班人團隊，以達提升國家整體競爭力之目標。