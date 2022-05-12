31歲的日本超模水原希子（Kiko），擁有精緻的混血五官與168公分的高挑身材，讓她自2003年由雜誌模特兒出道後就受到矚目。和韓國人氣歌手G-Dragon（權志龍）當時戀情轟動整個亞洲，無奈最後以分手收場。過去她與攝影師合作，共同推出全裸寫真集，近日攝影師再次發布新照片，引起粉絲熱議。

水原希子從模特轉為演員，一路以來都很做自己，不畏懼發表看法，她過去聲援援日本名模 KaoRi 所揭開的 Metoo 事件，自己也曝光曾在過去受到不公平對待，表示自己曾被某位男導演騷擾，還聽過女演員朋友說，「一些年長的男演員拍激情戲時，更是拒絕遮住私處，下半身還是處於生理反應狀態時就上場拍戲」，完全不尊重女演員。

過去水原希子透過攝影師Monika Mogi（茂木モニカ）發表首本全裸寫真書《夢の続き（夢的延續）》，向大眾傳達「健康的裸露不應該如此晦澀。」，希望能改變大眾的看法，期望社會能不用有色眼光看待女性胴體；近日正好是開賣一週年，攝影師在自己的社群平台上傳水原希子的照片。五年前，水原希子和她最信任的攝影師茂木莫妮卡（茂木モニカ）一起進行了攝影之旅，她們在美國拍攝公路風景與放鬆身心的水原希子，在那個地方產生了許多美麗的照片。

而水原希子在這組寫真裡，沒有過多修飾，僅用自然清新的素顏出鏡，讓整體呈現返璞歸真的元氣與活力，以健康性感為主，她也分享自己對於性感的態度。「我覺得把裸體歸為禁忌的東西、給人一種消極的態度，這是不對的，健康的裸露不應該如此晦澀」，所以她希望大家可以嘗試赤腳出門，感受大自然帶來的治癒。