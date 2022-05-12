為協助視障者外出，花蓮縣政府開辦「導盲志工培訓及服務」課程，讓志工學員認識視覺障礙的種類與病理成因、視障者的特質、導盲志工角色與功能等；視障福利協進會理事長黃賢文說，導盲志工服務對於視障者來說很有幫助，在有人陪同下，更願意走出戶外，也感謝志工朋友投入。

縣府社會處長陳加富表示，花蓮視障朋友有1007人，視障者外出會有行動及安全維護需求，但因不想額外麻煩家人或朋友，對於外出活動常感力不從心，逐漸減少社會參與。為增進視障朋友食、衣、住、行、育、樂各方面發展空間及機會，縣府積極推動增加導盲志工人數，提高對視障朋友服務量能。

陳加富表示，縣府社會處委託花蓮縣視覺障礙福利協進會辦理導盲志工培訓，透過專業課程，讓學員認識視覺障礙的種類與病理成因，以及導盲志工角色與功能，並實際演練如何提供視障者協助，上月已培訓完成。

這項推出的導盲志工服務，視障者只要3天前向視障福利協進會提出申請，就享有每次免費3小時的陪同服務，包括出外就醫、洽公、購物、文書協助等，今年1到5月服務時數有50個小時，8到10人接受服務。洽詢電話（03）8239085，縣府社會處歡迎更多視障者申請，讓生活更有愛、出門更無「礙」。