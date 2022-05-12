市議員吳顯森表示，自己從政多年「站得直、行得正」。（吳顯森服務處提供）

台中市議員吳顯森12日表示，昨天他從市議會返家被機車一路尾隨，一名身穿市議員黃仁背心自稱直播主男子在住家附近錄影，他懷疑座車被動手腳，早上進廠檢查發現被裝GPS定位器，目前已報警處理。黃仁稱男子不是他的助理，此事與他無關。警方表示，針對這兩件案子，目前已著手進行採證調查。

吳顯森表示，昨天從議會返家途中，一路遭不明人士騎銀色機車鬼鬼祟祟尾隨，他刻意驅車繞到巷弄內，對方仍能神通廣大跟蹤到住處，懷疑自己座車被動手腳，今早交代助理開到修配廠檢查，在「車底的後保險桿下方隱密處」發現GPS定位器，他懷疑車子應該是停放在市議會停車場遭有心人士偷裝，已向大雅警分局報案。

吳顯森表示，昨天下午2時許返家後，兒子發現住處對面出現1名身著黃仁助理背心的男子，手持攝錄器材不斷拍攝住處，助理上前訊問，對方自稱是「網紅直播主」。他說，自己從政多年「站得直、行得正」，近來因次子吳建德投入參選平地原住民市議員，與黃姓市議員難免有競爭摩擦。

吳顯森說，自己住處、服務處合在一起，平時提供為民服務及處理民眾陳情等，也歡迎鄉親上門泡茶。住處外出現不明人士刻意窺探、蒐錄屋內情形，恐涉犯妨害祕密罪，因家中還有7個3至12歲未年小孩，護孫親切的太太心生畏懼。

吳顯森表示，自己從政多年「站得直、行得正」，近來因次子吳建德投入參選平地原住民市議員，與黃姓市議員難免有競爭摩擦。

黃仁回應說，GPS這件事跟他完全無關，該男子因被警方通知到案說明，今天有去議會辦公室跟他陳情稱自己只是在附近拍風景，且男子也不是他的助理。

大雅警分局表示，昨天及今天分別接獲報案，昨天已通知男子到案說明，另外，座車裝有GPS定位器，今天已經進行採證比對。