為了有效運用智慧科技，解決交通問題，新北市領先推出「市政交通儀表板」，將即時預警、多元資訊地圖和統計分析匯入儀表板平台，因應緊急事件處理。交通局表示，平台完成後將可有效對重要路廊的路口進行延滯時間改善，未來也計畫推出交通戰情室，讓各局處在緊急時進駐，預計下半年啟用。

交通局指出，交通儀表板除了匯集車流資訊，也涵蓋停車場資訊、公共運輸營運概況、交通事故通報、施工管理、劇烈天氣預警及Google旅行時間等多樣資訊，若遇上交通常壅塞、重大交通事故等，管理者可以隨時運用儀表板，做應變管制措施。

交通局表示，市府每日尖峰時段都會針對各大重要幹道進行監控，但以往各個資訊都是分散在各大LINE群組、網頁等平台，即時反應較慢，為了方便一級應變，進駐調度指揮，因此推出整合資訊界面的匯流平台，未來若是發生車禍等事故，便能緊急做調度應變。未來交通儀表板也考慮整合颱風等天然災害資訊，將各道路水情狀況、周邊CCTV畫面做整合，隨時做好調節。

交通局長鍾鳴時表示，市府過去持續運用智慧運輸科技，解決交通問題，過去3年陸續改善汐止大同路、新台五路及淡水民權路等重要路廊，路口延滯時間大幅降低5％至27％。隨著5G、物聯網時代來臨，為了更有效判讀情勢及精準擬定交通策略，市政交通儀表板有望再輔助路口延滯、即時應變的能力。

另外，市府交控中心以往都與其他單位一同使用，為讓各單位在遇上交通緊急狀況時，更能即時進行戰略討論、策略演練及監控，交通局也將打造交通戰情室，結合智慧、人本、安全，持續推動交通轉型。