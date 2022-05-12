香港警方近日以涉嫌違反香港國安法，逮捕歌手何韻詩等5人。對此，行政院發言人羅秉成表達譴責，呼籲港府要站在人民角度來看待，不要做迫害人權的事情，以免遺憾。另外，有關放寬港澳學生來台念書引發反彈，現在放寬同意學校負責人變成主要照顧人，目前有35所學校接受港澳生來台就讀。

針對何韻詩等人遭港警逮捕，羅秉成指出，過去香港自由、繁榮人人稱羨，隨著近年反送中運動、香港國安法施行，對人權自由迫害，讓國際社會不容且譴責，只要假借國安知名，行人權迫害之實都加以譴責。

羅秉成說，據報導指出，幾位人權人士已陸續獲釋，希望港府要站在人民的角度看待，不要再做迫害人權與自由的事情，以免遺憾。

另外，近期針對港澳居民居留辦法引發議論，教育部又放寬港澳學生來台就讀，羅秉成說，外界有意見會持續溝通，再對外說明。

教育部次長蔡清華表示，目前有35所學校，願意接受港澳學生前來就讀，本來國內就希望推動國內學校國際化，過去沒有放寬的原因，是擔心學生年齡尚小，有監護跟照顧方面問題，現在同意由學校負責人擔任主要照顧人。