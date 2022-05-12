本季籃網經過許多波折，雖然闖進季後賽，但首輪卻被塞爾提克橫掃出局，主控厄文(Kyrie Irving)表現不如預期，場外怪異言行舉止也受到非議。近期籃網總經理馬克斯(Sean Marks)受訪談及球隊，他還未明確談論與厄文的續約和未來，只說球隊需要能配合團隊、能上場的球員，或許就在暗指厄文本季的行為。

Nets GM Sean Marks: "We need people here that want to be here. They're selfless that want to be part of something bigger than themselves. … We’re gonna need availability from everybody." https://t.co/2gFpEhu8Nv — NBACentral (@TheNBACentral) May 11, 2022

馬克斯說道：「這是我們一直在討論的事情，也是我們需要在休賽期商討的，杜蘭特(Kevin Durant)因傷缺席27場，厄文在大半賽季都缺陣，這對我們傷害很大。而我們需要尋找無私、能打團隊籃球並能上場的球員，這是對籃網所有人的要求。」厄文整季因不願施打疫苗無法出賽，隨著美國防疫禁令慢慢鬆綁，他才得以上場。

此外厄文行為也曾讓離隊的哈登(James Harden)有意見，1月據《Bleacher Report》NBA記者費斯徹(Jake Fischer)報導，哈登向身邊人透露，他對厄文「兼職」打球狀況不滿，而對奈許(Steve Nash)輪換方式也感到失望。導致他離開球隊，籃網因此換進新一批球員，加上厄文能全勤出賽才沒多久，球隊默契確實備受考驗。

"We're looking for guys that want to be a part of something bigger than themselves, play team basketball, and be available. That goes not only for Kyrie but everybody here."



Sean Marks on if the Nets are committed to Kyrie long-term.



(via @SNYNets)pic.twitter.com/aOMnP6x6sX — Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2022

籃網從76人陣中換來班西蒙斯(Ben Simmons)、塞斯柯瑞(Seth Curry)、德拉蒙(Andre Drummond)，不過西蒙斯因背傷一直沒上場，等於本季都沒出賽，外界也不斷討論他的傷勢，有人懷疑他在76人的老毛病又犯，有人則認為他真的受傷了，而總經理馬克斯如今說出重話，除了厄文要好好配合球隊，西蒙斯恐怕也得繃緊神經。