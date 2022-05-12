本季籃網經過許多波折，雖然闖進季後賽，但首輪卻被塞爾提克橫掃出局，主控厄文(Kyrie Irving)表現不如預期，場外怪異言行舉止也受到非議。近期籃網總經理馬克斯(Sean Marks)受訪談及球隊，他還未明確談論與厄文的續約和未來，只說球隊需要能配合團隊、能上場的球員，或許就在暗指厄文本季的行為。
馬克斯說道：「這是我們一直在討論的事情，也是我們需要在休賽期商討的，杜蘭特(Kevin Durant)因傷缺席27場，厄文在大半賽季都缺陣，這對我們傷害很大。而我們需要尋找無私、能打團隊籃球並能上場的球員，這是對籃網所有人的要求。」厄文整季因不願施打疫苗無法出賽，隨著美國防疫禁令慢慢鬆綁，他才得以上場。
此外厄文行為也曾讓離隊的哈登(James Harden)有意見，1月據《Bleacher Report》NBA記者費斯徹(Jake Fischer)報導，哈登向身邊人透露，他對厄文「兼職」打球狀況不滿，而對奈許(Steve Nash)輪換方式也感到失望。導致他離開球隊，籃網因此換進新一批球員，加上厄文能全勤出賽才沒多久，球隊默契確實備受考驗。
籃網從76人陣中換來班西蒙斯(Ben Simmons)、塞斯柯瑞(Seth Curry)、德拉蒙(Andre Drummond)，不過西蒙斯因背傷一直沒上場，等於本季都沒出賽，外界也不斷討論他的傷勢，有人懷疑他在76人的老毛病又犯，有人則認為他真的受傷了，而總經理馬克斯如今說出重話，除了厄文要好好配合球隊，西蒙斯恐怕也得繃緊神經。
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