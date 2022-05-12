台南65歲以上長者，今年重陽節可領到2000元！六都中，台南是唯一沒有補助老人健保的直轄市，台南市長黃偉哲今天於議會總質詢時表示，市府團隊今年研議加發1000元給符合資格長者，因此，今年重陽敬老暨健保褔利金將發放2000元，明年再檢視財政狀況進行調整。

補助老人健保費議題一直有議員請命，市議員趙昆原今天總質詢提出台南應提高敬老年金及長者健保費的補助金額，黃偉哲也給予正面回應。

社會局表示，今年擬針對55歲至64歲原住民及65歲至99歲長者，經稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未超過12％（由納稅義務人申報為受扶養人亦同)，且於設籍限定之月份未獲健保費自付額補助者，每人發放健保福利金金額1000元，發放人數約24萬6893人。

社會局說明，今年符合資格的長者，重陽節將可一次領到重陽敬老暨健保福利金共2000元。

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