今(11)日立法院衛環與經濟委員會等聯席續審《溫室氣體減量及管理法》修正草案，有立委指出，為涵括未來發展的能源形式，應將第五條第一款中的「再生能源」字句應修正為「潔淨能源」；另有立委指出，目前國家政策以發展再生能源為主，不支持以潔淨能源字句來取代。

國民黨立委吳怡玎表示，氣候法條的終極目標是減碳，再生能源是手段，潔淨能源包含綠氫、再生能源，以及未知的能源形式，將條文的「再生能源」修正為潔淨能源會是更精準的用法。

2018年底「以核養綠」公投通過，廢除該法第95條第1項「核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉」條文。

吳怡玎指出，由於非核家園已經遭電業法否決，建議刪除行政院版第五條第一款「逐步落實非核家園願景」字句，尤其為了國家能源安全，假如之後核能有了更好的技術，刪除的話等於拋棄手中的武器。

吳怡玎表示，增加能源部門溫室氣體減量部分，國發會提到將有專責幕僚來主責技術層面事務，然而氣候變遷是新興的議題，不只專責更要專業，從現有人口要找出專業人士已經不容易，限縮在公務人員也是限縮我們的工具。

民進黨立委洪申翰指出，雖然2018年公投否決了2025非核家園期程，但在「環境基本法」第23條還是有逐步達成非核家園的條款，院版第一款和環境基本法內容沒有差太多，台灣在非核家園還是有法律基礎。

洪申翰說，個人不支持把再生能源更改為潔淨能源，畢竟國家目前的政策還是以發展再生能源為主，加上要減碳，火力發電和其他能源形式也涉及不同配比組合，是否要增加能源部門溫室氣體減量，經濟部應再回頭思考。

經濟部研發會執秘莊銘池指出，能源部門碳排減量的方向就是增加再生能源，以及發展新的無碳能源，若再增加能源部門碳排減量，恐和第八條第一款能源科技發展有所重複。

由於立委針對以「潔淨能源」字句取代「再生能源」未達共識，召委賴惠員裁示第八條保留協商。