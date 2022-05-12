一名19歲黃姓男子利用假FB帳號，誘騙14歲國中少女，聲稱只要提供裸照，就會送上一台全新iphone12手機，少女信以為真自拍多張裸照給黃男，未料黃男又在臉書上找到少女同學，用同樣手法引誘，甚至威脅少女同學必須提供自己裸照，才願意刪除她的同學裸照，但少女同學相當機警立刻向老師告知，黃男孩法官承認犯罪，還坦承自己喜歡年輕一點的，地院一審判黃男4年徒刑。

根據判決書，黃姓男子於民國109年7、8月間，使用暱稱為「蕭XX」之FB帳號，結識一名14歲國中少女，黃男於109年8月間某日，傳訊對A女表示：若能提供1張自拍照，即贈送全新IPHONE給A女，A女受到引誘，立刻傳送自拍照1張給黃男。

事後黃男見少女年幼無知，又陸續要求A女傳送露肚臍、著內衣之照片，A女也都比照辦理，沒隔幾天，黃男就傳訊向A女佯稱：提供祼露上半身之照片後，即會贈送IPHONE12黑色手機給A女，且會於暑假期間即交付手機，少女不察，又拍攝裸露胸部的照片給黃男。

未料黃男食髓知味，又利用同樣手法，在臉書上找到A女的同班同學B女，向用同樣手法誘騙B女傳裸照給他，但B女心生警覺，立刻告訴老師，老師得知後詢問A女，驚覺事情不單純，於是通知A女父親帶著女兒前往報案。

黃男到案後，坦承自己犯行，還大言不慚說「我對年紀較小的有性方面的偏好」，且過去曾加入「國中國小色色群」FB社團之紀錄。

法官審理後認為，被告行為時為年僅19歲之未成年人，因思慮不周而為本案犯行，並答應少女要求捐款給弱勢團體，彌補自身過錯，認已具悔意，判處有期徒刑4年