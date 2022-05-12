今年全球半導體大廠股價大幅拉回，投資市場雜音頻傳。長期來看，半導體應用無所不在，舉凡在5G、電動車、元宇宙至未來新興科技，皆扮演起不可獲缺的角色。兆豐投信將首發兆豐洲際半導體ETF，追蹤洲際半導體指數，成份股網羅全球半導體龍頭。

兆豐投信表示，受到俄烏戰爭、美國升息、中國疫情封控等外在因素，引發投資人對半導體產業前景的不確定性。根據SEMI公布最新數據顯示，今年首季全球矽晶圓出貨創下單季新高，各大廠至2024年前的產能都已被客戶預訂，著眼於數位轉型趨勢，人工智慧、物聯網、自駕車等發展，應用日益增長，半導體長線需求仍然強勁。

半導體投資首選兆豐洲際半導體ETF，指數成份股匯集全球半導體上、中、下游領先廠商，包括美國的繪圖處理器（GPU）大廠輝達、車用晶片龍頭安森美、荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾及台灣的護國神山台積電、日月光等。現在科技股輪動快，洲際半導體指數每年做四次權重調整，以掌握到科技趨勢的脈動。

兆豐投信指出，洲際半導體指數更具調整彈性與效率，全球第一檔也是規模最大的半導體ETF-iShares半導體ETF（SOXX，至3月底規模89億美元），去年6月將追蹤的費城半導體指數換成洲際半導體指數，轉換後至今洲際半導體指數多漲了約2％（2021年6月21日~2022年4月底），洲際半導體指數可視為費城半導體指數的進階版。

從歷史經驗觀察，2015年同樣面對美國升息、2018中美貿易戰至2020年新冠疫情等重大事件，半導體指數短期內會受到衝擊，但事件過後不但具回復力，反彈動能也更為強勁。投資人在今年半導體評價調整時，即可透過兆豐洲際半導體ETF精準布局全球。兆豐投信表示，僅需15,000元即可投資兆豐洲際半導體ETF，輕鬆參與半導體成長。