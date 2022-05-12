廖婉君推出新專輯，日前分享抗癌成功心境。（豪記唱片提供）

台語歌手廖婉君近來推出新專輯，正忙宣傳工作，卻在12日早上突然發燒，馬上快篩後為陽性，正趕往醫院做PCR檢測。廖婉君所屬豪記唱片表示，她的所有通告行程已全數暫停，希望她能好好休息靜養，同時身旁的工作人員也會同步進行快篩，目前工作人員快篩結果為陰性。

廖婉君3年前發現身體不舒服，就醫做完穿刺得知是乳癌第3期，必須立即住院開刀切除右邊乳房腫瘤及局部組織，心情晴天霹靂，但她堅強面對，也不想讓家人擔憂，但手術同意書必須由家人簽署，不得已地告訴媽媽病況。

她憶起，媽媽當時陪伴一起面對罹癌的過程，「媽媽對我說走吧，就到醫院開刀，會好的，一席話讓沮喪的我得到莫大鼓舞」，她經過3年治療，現在身體情況穩定，定期回診檢查追蹤癌指數，目前一切正常，她說每天必定要睡足10小時、飲食以清淡為主，「生病前沒有目標、想法，生病後變得積極，每天都當作最後一天過，珍惜每分每秒。」