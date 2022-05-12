台中市蔡姓男子點擊臉書投資廣告，進一步與自稱理專李女加好友，並依指示操作股票後，接續收到詐騙集團佯裝某銀行客服訊息，以避險為由要求匯款150萬元。蔡男昨至豐原中國信託欲匯款，行員發覺有異報案及時阻詐。

蔡姓男子日前點擊臉書投資廣告，文案內容留有李姓女子Line ID，自稱為理財專家，蔡男加為好友，依照指示操作股票後，接續收到詐騙集團佯裝某銀行客服訊息，以避險為由要求蔡男匯款150萬元至指定帳戶內。

蔡男昨日赴豐原中國信託欲匯款，行員察覺有異通報警方，警員朱國禎、警員許祖昊到場確認，並檢視該匯款帳戶及line對話紀錄均有異狀，向蔡男解釋該手法為典型假投資真詐騙手法，蔡恍然大悟驚覺遭騙，感謝警方保住老本。

所長許志弘呼籲，近期詐騙集團多利用社群臉書或通訊軟體Line等平台，宣稱可進行教學引導投資如股票、虛擬貨幣，並提供相關資訊，來獲取高額利潤，惟民眾欲出金時卻一再拖延，才驚覺受騙，提醒民眾若接獲不明來電或訊息聲稱「投資保證獲利」，務必小心查證，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證。