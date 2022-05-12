台灣租屋黑市長年未解，立法院今審查《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案時，朝野立委直指，台灣租屋族群逾百萬，真正申報的房東卻僅3萬餘戶，導致補貼政策始終是看得到、吃不到。內政部次長邱昌嶽坦言，收房租繳納所得稅天經地義，但幾十年來大部分房東都沒繳，這是大家都知道的事情，但若要強制登錄，恐又造成租金上漲，這未必是好方法。

立法院內政委員會今審查《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，朝野立委所提出的修法重點，主要著重在「規範出租人負有申報登錄資訊義務」、「租賃住宅服務業應申報登錄成交案件實際資訊」、「「地方政府為處理住宅租賃糾紛應設調解委員會」等。

國民黨立委曾銘宗指出，台灣租屋市場長期地下化，資訊透明度嚴重不足，不僅增加糾紛，更嚴重影響租屋市場的公平效率及承租人的居住安全，為導正市場亂象，該條例有必要予以修正，其中應特別規範出租人負有申報登錄資訊義務，並賦予主管機關查核權，並設置檢舉及獎勵機制；違反者，可依違法情狀施以不同罰鍰額度。

民進黨立委王美惠也認為，租金指數連續133個月飆漲，多數南部小孩北上工作總希望買房子，就是因為沒辦法只好租屋，相信政府也看到這個問題，只是目前雖然將租金補貼從27億提高到300億，但在屋主不願配合的情況下，實際上連要把租金納入報稅扣除額都做不到，這些專案補貼更只會是看得到、吃不到。

王美惠直言，台灣租屋族群逾百萬，但真正將租金納入申報的只有3萬人，真要申報恐怕就面臨無法繼續承租的狀況，所以「這條錢」根本就吃不到。

民進黨立委莊瑞雄也感嘆，房價飆漲導致許多人選擇繼續租屋，但租屋市場供需失衡的狀態，也造成承租方龐大壓力，以他辦公室的年輕人來說，房租幾乎占薪水的4成；政府雖有補貼政策，問題黑數永遠就是這麼多，「租屋族超過1百萬，真正申報才3萬，這個落差也太大，導致政策美意都不見。」

時代力量立委邱顯智則直言，到底租屋市場有多大，內政部直到今天仍沒有掌握，例如內政部過去說明「租令專法懶人包」，就說租賃市場有98.5萬戶；但近期簡報300億租金補貼時，數字又變成87.6萬，「現況掌握不清楚，政策怎麼對症下藥？」

面對朝野質疑房屋黑市問題，內政部次長邱昌嶽表示，推動租屋實價登錄並建立檢舉獎勵與罰則確實非常好，不過，考量目前租賃契約大多屬於地下經濟，未來實價登錄後要如何稽查，不僅需要極高的人力、物力，如果租賃市場全面實價登錄，是否將導致房東出租意願降低、租金上漲及市場閉鎖的問題，因此內政部傾向不推動實價登錄。

儘管如此，邱昌嶽不諱言地說，中南部人到台北租屋真的很辛苦，以平均薪水4.5萬計算，房租繳完後，1個月的薪水至少1／3不見，甚至一半都不見了，因此租金補貼其實早從民國96年就開始實施，只是適用者非常少，現在才會特別提高至300億。

面對政策看得到、吃不到的現況，邱昌嶽表示，從稽查面全面了解確實最有效，但成本很高也不易執行；況且，政策的推行終究得保障租屋族群，絕不能因為政策的實施，而導致房租上漲。

但邱昌嶽仍坦言，人民的觀念必須理解，有所得就是要課稅，內政部真的要跟財政部好好努力，「收取房客租金繳納所得稅，這是天經地義，但幾十幾年來大部分都沒繳稅，這是大家都知道的事情。」只是，國人觀念真的不一樣，還需要一些時間，讓租稅條件一起配合才會成功。

民進黨立委江永昌建議，或許政府可以更開放的思考，由公部門設置出租糾紛協調機制，讓願意申報登錄的房東在面臨租賃糾紛時，有權找公部門調解，沒登錄的人就自己想辦法救濟，這種概念等於是提高誘因，讓有繳稅登錄者，遇到糾紛可向公部門求助。

對此，邱昌嶽表示，這的確是蠻好的想法，讓有登錄、沒登錄者做出差異化的區別，會將這項建議帶回內政部仔細研究。