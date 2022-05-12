2022桃園鐵玫瑰熱音賞開放徵選中。（新視紀整合行銷提供）

「桃園鐵玫瑰熱音賞」2021年在近千首音樂創作中決選出6組極具特色張力、跳脫框架的潛力新星，包括破繭而出、林以樂、DizLike、帕崎拉、後站人、余育憲哥，並由曾合作李玟、徐若瑄、黃子佼的製作人也是「洛客班樂團」主唱王爺斯禹擔任合輯製作人，與得獎音樂人撞擊新的音樂火花，集結6首多樣不羈曲風的「2021桃園鐵玫瑰熱音賞 得獎合輯」已由Sony Music索尼音樂全球數位發行。

當年同樣熱愛音樂組樂團征戰各大比賽的王爺斯禹表示，製作過程看著新世代音樂人對於自己的音樂都有獨特的想法，對於音樂的熱愛就如同當年的自己一樣用力執著，那種青春無悔的感動，他因此決定毫無保留地將自身經驗投入在合輯製作中，笑稱「要用力留住得獎者還有自己的青春夢想」。

對於將近3個月的合輯製作期，王爺斯禹明顯感受到現在數位時代資訊便利的好處，以致年輕音樂人對於世界各地音樂的流行趨勢掌握度很高，運用在歌曲製作中都滿能夠有新的發展與驚喜，在獨立與流行越來越模糊的曲風界線中，開創出屬於他們自己獨有的特色，而且在專業技術跟觀念也都很不錯，是所製作過的學生樂團中成熟度最高的一次，甚至驚嘆「你們真的還只是學生嗎」？

2022桃園鐵玫瑰熱音賞開放徵選中，不限曲風、人數的開放賽制，更為入選團隊打造專屬培訓課程，總獎金高達150萬元，期待發掘培育更多優秀樂壇新秀，報名徵件延至5月23日截止。