中華電(2412)、高通、華碩(2357)和Gamestream今日共同宣布,在中華電信學院5G垂直應用展示場域,展示由5G毫米波驅動的4K雲端遊戲,在此展示中,使用者以支援毫米波通訊的智慧型手機,連接至5G基地台及Hami雲端遊戲服務,即可在行進間透過手機及5G毫米波連線,體驗沈浸式雲端遊戲。

此「5G毫米波4K雲端遊戲應用測試」,由高通提供5G毫米波通訊技術及相關解決方案,搭配中華電架設的5G毫米波基地台以及擁有廣大會員的Hami雲端平台,使用者藉由華碩與高通共同打造、全台唯一支援毫米波的手機Smartphone for Snapdragon Insiders登入Hami,便可即時串流由雲端遊戲領導平台Gamestream專為沉浸式體驗及4K影像規格提供的兩款雲端遊戲,分別為由Keoken Interactive打造的科幻解密遊戲《飛向月球(Deliver Us the Moon)》及由34BigThings開發的競速遊戲《Redout》。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出,5G毫米波充份利用24GHz以上頻段,搭載Snapdragon行動平台的5G毫米波裝置傳輸效能較5G 6 GHz以下頻段快16倍,在多用戶高密度場域也能實現流暢的行動傳輸。

中華電執行副總經理林榮賜表示,此次與高通、華碩、Gamestream合作,在台灣率先示範5G毫米波可為遊戲產業帶來的全新境界,透過行動裝置就能體驗桌機等級感受,成功拓展雲端遊戲的可能性,期盼完整發揮5G高速率、低延遲特性,提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務。

行動遊戲市場快速成長,2021年行動遊戲已占全球遊戲產業規模的52%,較上一年度大幅成長15%,即使面對疫情衝擊,成長動能依然強勁;相形之下,遊戲主機與PC占全球遊戲產業的比重各約28%及20%。由此可見,行動遊戲將是遊戲產業的未來,尤其當通訊技術不斷提升,5G毫米波能夠協助滿足頂級的4K影像要求,不限於遊戲機、筆電或TV等做為平台,而逐漸向行動領域靠攏。