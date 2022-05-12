5月報稅季來臨，是否對於基金報酬的繳稅問題而傷腦筋呢？基富通總經理王浩宇表示，一般來說，境內基金年配息總金額超過27萬元，或境外基金配息與資本利得合計超過100萬元，都要留意課稅議題。

不過，許多人以為只有大戶才要注意，其實房貸族、退休族若沒做好規劃，稅務風險同樣會提高。王浩宇指出，境內基金註冊地在台灣，買賣產生的資本利得，目前免稅；至於基金配息，如來源為國內有價證券，併入利息、股利所得，不過，每一申報戶享有27萬元的儲蓄特別扣除額可抵稅，惟單筆配息超過2萬元，將課繳2.11%的健保補充保費。

如境內基金配息來源為海外有價證券，以及註冊地在其他國家的境外基金，其資本利得、配息，都屬於海外所得，超過100萬元才要申報。但不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，如互抵後為虧損，免納入所得計算。

王浩宇建議趁著報稅時重新檢視，並運用國內最大基金交易平台－基富通的優惠活動，如：「好市成雙」單筆0手續費酷碰券，做好相關規劃。