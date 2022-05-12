美股收跌，台股航運、金融領跌，加上台積電(2330)尾盤跌幅擴大，指數開低走低，終場以15616.68點作收，下跌389.57點，跌幅2.43％，成交金額2583.66億元，指數再創波段新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國物價成長雖放緩，但跌幅不如預期，且除了能源價格下跌幅度大外，其餘跌幅仍不明顯，顯示通膨壓力仍存在。現在要判斷通膨觸頂為時尚早，預期下月聯準會升息趨勢仍將持續。

中央銀行總裁楊金龍也示警，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆及氣候變遷加劇等四大風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，美、英等主要經濟體恐加速緊縮貨幣政策，均將衝擊全球經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險，台灣下半年經濟成長有下修可能。

美元近期持續維持強勢，亞幣走弱，創近期新低，台幣也出現回貶，在台幣表現弱勢下，不利資金行情推升。

此外，外資期貨未平倉空單略減，但現貨市場近期持續維持賣超，本土投信在集中市場持續買超，政府基金近期趁股價回檔出現加碼，從法人態度目前呈現土洋對作，由於外資仍主導盤面發展，預期外資持續賣超下，指數不容易有較大反彈。

簡伯儀認為，目前融資餘額在指數下跌過程中持續減少，融券整體維持增加，籌碼面偏向多方，雖然指數在籌碼面轉佳下，但整體資金、法人未明顯偏多，即便指數有機會跌深反彈，操作上仍不宜過度追價。