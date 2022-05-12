資深藝人張魁的兒子張覺引，4年前因得知涂姓男子與黃姓、張姓友人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃、張兩人率眾將他押走逼債，他還趁機騙走涂男的三宅一生，台北地方法院一審依詐欺罪將他判刑8月，上訴後，台灣高等法院二審改判6月，可易科罰金確定。

張覺引協助友人押人的部分，今年3台北地院依幫助剝奪他人行動自由罪判處他5個月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

張覺引在2018年7月1日與涂男在咖啡店相談時，忽有不明人士衝入本案咖啡店毆打涂乃中後將其押走，涂隨身攜帶的三宅一生背包遭遺留現場，咖啡店老闆發現後代為保管在櫃臺內，張覺引竟佯稱自己為背包之所有人騙走。

高院認為涂男雖稱其所有之背包內尚有20萬現金及勞力士手錶1支，但無證據可佐，因此不能逕為認定張男詐得該部分財物。

高院考量張男貪圖不法利益，竟趁友人之危而向不知情之咖啡店主詐取告訴人財物，漠視法紀且不尊重他人財產權，涂男損失非輕，但因高院認定他詐得財物較原審為少，改判刑6月，可易科罰金確定。