阿翰（左）特地帶著他與陶晶瑩的九宮格梗圖登場。（WOW桃姐頻道團隊提供）

阿翰（左）機智的反應和話語讓陶晶瑩不斷笑倒。（WOW桃姐頻道團隊提供）

網紅阿翰自創多款角色深受粉絲喜歡，尤其宅女代表「凜月」更是和素顏的陶晶瑩撞臉，還有網友戲稱2人是「九天玄女指定姊妹花」，為此，陶晶瑩在YouTube節目《WOW桃姐》找來阿翰合體，試圖釐清2人根本不相像，沒想到陶晶瑩卻被水瓶座、人來瘋的阿翰搞得哭笑不得。

節目上，阿翰特地拿出2人的九宮格哏圖開玩笑說：「一模一樣啊！根本雙生姊妹」、「我分不出來，我媽也分不出來，我媽說這些就都我兒子啊！」讓不想承認「事實」的陶晶瑩在節目上3度假裝「爆氣」、笑到失控，還一度崩潰到撞牆大喊「屁咧！哪裡像！」

陶晶瑩更笑說：「網路上說我們兩個很像的時候，我的內心還是有點『裂痕』，因為阿翰都會醜化自己，而且我都覺得自己是『金多美』。」沒想到此話一出又讓阿翰逮到機會「補槍」說：「你真的比較像韓國藝人，但其實也有說我像金多美，那時候我的照片有被放到DCARD上，還被說長得很像金多美。陶子姐，你看我們連像的藝人都一樣，我們三個可以組一個團體。」讓陶晶瑩大笑說：「你整個得分！」

為「證明」兩人真的「不像」，阿翰還特別在節目上讓陶晶瑩的專屬化妝師貼起假睫毛及上濃妝要變身為「桃姐」，化妝過程阿翰頑皮地反問化了陶晶瑩20 多年的化妝師說「畫我有沒有一種熟悉感？！」讓全場噴笑。當變身完成後的2人站在一起比對可說趣味感十足，陶晶瑩反問阿翰覺得2人像嗎？阿翰幽默地自嘲說，「我是老鴇，你是新進的小姐。」陶晶瑩笑說：「我是老妹！」

在化妝過程中，2人聊到最相像的地方應該就是「單眼皮」，很想要變「大眼美人」的陶晶瑩自爆20年前曾有「動刀」割雙眼皮手術的念頭，沒想到當時卻遭醫生一句話立刻打消念頭，陶晶瑩好氣又好笑地說：「醫生語重心長地說『陶子，你的眼型就算割了雙眼皮也不會好看』我當場失望眼神死。」陶晶瑩也反問阿翰會想整形嗎？阿翰連忙說不會，讓陶晶瑩笑說：「你趕快去整形啦，遠離我一點啦！」

儘管節目過程中2人當起「親親壞姊妹」相互吐嘲，但實際上陶晶瑩與阿翰都非常欣賞彼此才華，稱讚阿翰模仿口音超強的陶晶瑩透露最喜歡看阿翰模仿原住民角色「西打」，更坦承自己常學「西打」的彈舌音講話，讓阿翰立刻「西打」上身稱讚陶晶瑩是「美的國度皇后」。

能與心目中最景仰的主持人首次同台，阿翰坦言非常緊張，還開玩笑說：「我看到你就好像看到我媽」，讓陶晶瑩再度崩潰大笑。當阿翰被問到第一次被說像陶晶瑩是甚麼時候？阿翰透露國中時就有同學這麼說，加上當時同學們都愛看《超級星光大道》，他便參加花蓮舉辦的「星光大道」初選比賽活動，只不過後來就被刷下來了。阿翰說完更現場獻唱陶晶瑩寫經典歌〈年紀大了點〉，還跟陶晶瑩完成「姊妹」首次螢幕合唱。陶晶瑩全新YouTube節目《WOW桃姐》最新一集內容於5月13日（五）晚上8點播出。