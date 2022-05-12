國民黨今痛批防疫指揮中心用藥「謹慎小心到吝嗇」。民進黨發言人靜儀今表示，「請問不相信專業醫生判斷，難道要相信國民黨嗎？」民眾用藥安全本來就要謹慎，國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業，嚴厲譴責國民黨副秘書長王育敏造成基層醫生防疫困擾。

林靜儀強調，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件。

林靜儀指出，目前開放使用的二款抗病毒藥都是「緊急專案核准」而非一般藥品核准程序，採購開放藥品是為了給第一線醫師依照專業裁量，能夠依照專業評估給予藥品，政治人物要把藥品炒作成「沒拿到藥就是政府不給」，不但不符專業評估，更是為了造成誤解與民怨，找臨床醫師的麻煩。

林靜儀表示，政府也已採購75萬人份治療武漢肺炎用藥，現在進貨約有37萬多份，各地方政府配發口服藥約27萬份，用量充足，請民眾無需恐慌。「萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎？」拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥。

國民黨今記者會質疑政府採購新冠用藥已經到貨20萬份，但從5月1日至9日，整個配發數量只有1558人，對照國內確診人數超過28萬人，配發率只有0.55％，平均每1000人只有6人可以領得到藥物，痛批防疫指揮中心用藥「謹慎小心到吝嗇」。