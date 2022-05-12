對國民黨確認「促轉會109年封存中國國民黨『臺灣省黨部』檔案處分無效」案，台北高等行政法院今判決駁回。促轉會表示，這顯示司法認可促轉會為執行政治檔案審定的法定任務，於本案所行使保全手段的適法性。

促轉會指出，台北高等行政法院今宣判的案件，為109年9月時促轉會於政大封存124箱「臺灣省黨部」檔案，為免檔案於審定期間遭移轉所進行的保全程序。事後，因國民黨不服遂提起撤銷訴訟。

促轉會指出，促轉會於109年調查得知，國民黨持有3萬多筆未曾通報的「臺灣省黨部」檔案，且自行將檔案移至政大委託進行數位化及編目作業。經查，該批檔案內容涉及二二八事件、叛亂案件、政黨與政府機關人事調用情形、政黨對日產接收、黨產等重要且未曾公開之檔案。

促轉會進一步指出，國民黨更在109年7月向促轉會主張「無其餘檔案可通報」，促轉會後續兩度函請國民黨及政大提出檔案皆未獲配合。

促轉會強調，事後促轉會應政大請求，雙方就「臺灣省黨部」檔案保全相關議題進行討論，政大出席代表未能確保國民黨不會再度搬遷檔案，促轉會考量國民黨已有通報不實及自行搬移檔案的情形，為防免檔案遭搬移或毀損，遂依促轉條例至政大封存該批檔案，政大代表首肯認同並協助封存。

促轉會表示，國民黨一再聲稱檔案交由學術單位開放並未藏匿，更指促轉會封存未經政大允許構成違法，企圖掩蓋未依法補正通報政治檔案的問題。因此，促轉會樂見司法肯認審定期間保全「臺灣省黨部」檔案狀態的合法性與必要性，這是對後續政黨政治檔案調查作業至關重要的判決。