據俄羅斯和印度相關知情人士透露，俄羅斯貿易進口商正與印度小型企業接觸，以獲得新產品、汽車零件、醫療裝置，以及其它關鍵商品。由於國際制裁，這些商品在俄羅斯正變得越來越稀少。

消息人士稱，在兩國政府的支援下，俄羅斯私人企業已與印度大城市的潛在供應商會面，並在印度國內開設專門的銀行帳戶，進行俄羅斯盧布對印度盧比的交易。

印度是世界上繼續與俄羅斯進行貿易的主要經濟體之一，這使得人們開始關注潛在貿易途徑的中小企業，雖然交易規模有限，但仍然受到制裁的關注。

「很明顯的，與西方國家打交道的印度大型企業集團不會與俄羅斯公司展開業務」，印度外交部一名官員表示，「但小型企業可以透過不受西方制裁的銀行來出口和結算帳款」。

印度與俄羅斯之間的商品貿易額相對較小，2021年約為81億美元，約占印度貿易總額的1.2%。不過據兩名印度官員估計，隨著貿易管道對印度小型企業開放，未來3個月印度對俄出口將增加逾5億美元。