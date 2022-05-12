行政院會今天通過《國民教育法》修正草案，此次修法重點包括增列教師員額編制、強化常態編班及教學正常化監督機制、校長不適任事實處理及回任教師規定等，並增列無國籍學生進入學校就學的法源。

教育部表示為推動國民教育之政策及課程與教學相關事項，此次修法明定成立任務編組性質「課程與教學輔導團」及相關中心（如特教中心、原教中心、輔諮中心），各地方政府得就其財政狀況秉權責設為任務編組或常設單位。

教育部審酌目前國民中小學每班教師員額編制係採每班固定教師員額編制，為真實反映教育現場需求，各地方政府得從「教師授課節數」滿足「學生學習節數」為考量點，進而配置學校所需教師員額。

目前針對無國籍學生進入國民小學及國民中學就學未有相關規定，為符應兒童人權公約，並考量其就學權益，此次修法增列無國籍學生入學。

確保不適任校長的處理機制，增列公立學校不適任校長解聘規定。針對校長回任教師部分，增列有關校長不得回任教師的除外情形。

另外，配合行政院全球競才方案，延攬及吸引外籍人才來臺工作及生活，並吸引本國籍境外優秀人才回國就業，規畫設立高級中等以下學校設立海外攬才子女專班，其規畫以「外接外轉」為目標，彈性調整相關規定。