重大政策！確診者居家隔離 明起開放親友代領藥

中央流行疫情指揮中心今天宣布，為方便確診者領用口服抗病毒藥物，明（13）起開放確診者由親友至全台124家醫院防疫門診代為看診及領藥。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，請代看診者持確診者的健保卡、確診證明向醫院掛號，如經評估符合用藥條件，即可開立輝瑞口服藥Paxlovid。

124家開設防疫門診且有配賦Paxlovid之醫院名單： https://reurl.cc/ZAXmWV

羅一鈞說明，為因應民眾領藥方便性，希望加速開立藥物，從明天開始開放確診者的親友可至124家配賦醫院防疫門診，經醫師評估取得口服抗病毒藥物Paxlovid，目前全台共有124家，後續增加名單會另行公布。

指揮中心公布親友代看診及領藥條件，首先代看診者必須是「非居家隔離者」，持確診者的健保卡、確診證明（如數位健康證明或健保快易通APP檢驗截圖，圖上需有身分證字號），事先查詢設有防疫門診且配賦有Paxlovid的醫院，依照醫院流程進行掛號看診。經醫師評估如符合用藥條件並適合服藥，由代看診者簽署治療同意書，醫師開立處方箋後，代看診者可於醫院藥局領藥。

羅一鈞提醒，口服抗病毒藥物開立有很多條件，也需考量藥物交互作用，並非來看診就一定會開藥，請民眾先了解，以免在診間產生紛爭。

至於默沙東口服抗病毒藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），指揮官陳時中表示，目前分布點較少，預計下周會增加分布點，讓大家使用更方便領藥。

羅一鈞補充說明，莫納皮拉韋適用對象較Paxlovid少，在無法使用其他建議藥物之下才會開立；下周預計配送到洗腎診所、長照機構主責的醫療院所，以及各縣市核心藥局等，符合條件者若需使用，也可比照今日公布的方式取得。