電話問診取代視訊。（圖／指揮中心提供）

因應新冠肺炎疫情，衛福部去年初起，開放隔離檢疫、自主健康管理者使用視訊診療。近來本土病例攀升，視訊診療需求提高，但卻有長者因數位落差問題，使用上出現困難。中央流行疫情指揮中心今宣布，已在5月10日起修改領藥方案內容，開放電話問診代替、輔助視訊診療。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，我們發現第一線回饋顯示，許多長者有數位落差，對視訊軟體不太熟悉，因此指揮中心在10日起開放「電話問診」代替、輔助視訊診療。

羅一鈞表示，有時候可能有些文件、認證身分需要家人協助時，視訊可由家人進行，院方則可透過電話問診確認個案本人的健康狀況，再執行口服抗病毒藥物的評估及開立。

今日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類民眾，快篩陽後可預約視訊診療評估是否確診。民眾快篩陽後，應在檢測檢測卡匣、檢測片寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照，預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳，並配合醫師視訊評估時出示。

羅一鈞表示，民眾前往「健保快易通」、視訊診療網站，可以看到有1萬多家診所，以及很多醫院加入，提供專線預約門診的服務。有些民眾會下載「健康益友」APP 預約視訊診療，該APP原本是作為24小時緊急醫療資訊平台，也有提供部分視訊診療預約服務，不過參與的院所較少，每個時候段大概差不多20分鐘，1節門診也只有個位數的名額，呼籲大家多利用自己的居家照護醫療團隊，請該診所、醫院評估收案。若有視訊診療需求，還是請民眾到健保快易通、視訊診療院所來預約，不要都往「健康益友」APP找。