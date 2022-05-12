全新《鴻門家宴 婆媳廚房》預計7月1日播出。（衛視中文台提供）

衛視中文台將在暑假推出原創廚藝競賽節目《鴻門家宴 婆媳廚房》，全新內容再次邀請Ella（陳嘉樺）與李玉璽搭檔主持，鍾欣凌、索艾克擔任饕客評審長，首集錄影就邀請到Ella的「老婆」Selina任家萱同台擔任客座評審，一看到棚景上大大的「家」字，Selina直呼「新一季應該要找我來主持，因為節目跟我名字都有『家』」，突如其來的篡位讓Ella哭笑不得。

《鴻門家宴 婆媳廚房》是以婆媳、兒子組隊參賽，Ella也直接問Selina雖然現在沒有婆媳問題，但面對婆媳問題她會是怎樣的角色？對此，Selina說，她覺得婆媳問題滿難的，就算跟婆婆再怎麼親，終歸不是親生女兒，面對婆婆就是無法像在爸媽面前可以挖鼻孔那樣放鬆。再加上參加比賽時容易緊張，所以參賽隊伍的婆媳互動也將是她評分要觀察重點之一。至於料理的評審重點，Selina說因為是「家宴」料理，她希望可以吃得很健康、很安心，可以吃到食物的原味，這就是她對「家」會有的期望。

Selina最近忙宣傳〈往美的路我要自己作主〉實體專輯，收錄去年底發行的EP三首新作〈往美的路我要自己作主〉、〈居里夫人〉、〈你我他〉之外，也將首次跨界電影擔任女主角的《頭七》主題曲〈黑夜中相擁〉未曾發表的序曲以及演奏版一次收錄，Ella一聽到Selina忙著宣傳專輯，順口幫粉絲們關心追問「最近這麼忙，有時間自己做料理，還是有人幫你做料理呢？」讓Selina害羞到詞窮的說：「都有啦，他就是…妳也知道啊。」成功逗弄「老婆」的Ella趕緊接話說：「就我所知，是真的有被照顧得很好，大家不用擔心」。

在開錄前，任家萱分享首次擔任美食競賽評審的心情，笑說自己本身就是個吃貨，加上平常就很愛分享、也很會形容吃到美味食物的口感與感受，對她來說評價菜色不是問題，只是不確定參賽者是否有信心讓她說出都是甜蜜的話語，如果吃到不好吃的料理，就算不明白講出，也會誠實地讓參賽者清楚知道，盡到一個評審的責任。《鴻門家宴 婆媳廚房》預計7月1日起，每週五晚上10點，衛視中文台全台首播。