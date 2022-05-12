外界關注是否會在iPhone 14系列將iPhone的充電埠從Lightning改為USB-C（Type-C）對此，分析師郭明錤認為，蘋果會在明年下半年推出的新iPhone採用USB-C 接口，並取代原先的Lightning充電埠設計，言下之意代表，iPhone 15系列就可能會有這項全新改變。

天風證券分析師郭明錤在推特上表示，若iPhone手機最終決定採用USB-C規格，可以提升iPhone的傳輸與充電速度，但是最終的規格為何，還是取決於 iOS作業系統的支援能力。

此外，郭明錤也提到，若iPhone手機真的有意採用USB-C充電埠，會讓相關供應商成為在未來2年內成為市場關注焦點。歐盟近年積極推動電子產品統一使用USB-C標準，該提案已經在今年4月正式表決通過，當時市場就認為蘋果將受到極大衝擊，並關注蘋果的應對方式。

儘管蘋果官方尚未證實iPhone系列將改採USB-C充電埠，但目前MacBook及iPad都已經使用USB-C充電，外界也評估未來幾年iPhone跟著改變的機率相當高。

至於目前市場消息幾乎都指向iPhone 14系列不太可能使用USB-C充電埠，有專家分析三大原因，分別是授權金、防水與傳輸速度，捨棄Lightning充電埠，將嚴重影響MFi認證授權計畫。進而影響蘋果的收入。

蘋果也認為，USB-C的防水標準比起Lightning更差，對此存有疑慮，最後則是，如果蘋果工程師能將Lightning的傳輸速度提高至USB 3.0，這也讓轉換的必要性降低。