本土疫情嚴峻，總統蔡英文昨（11日）在臉書表示，過去兩年多來，我們看全球各國的防疫情形，台灣的防疫團隊，應該算是最努力的團隊，成績也相當好，所以在這個時刻要請全體黨公職，把自己也當作防疫團隊的分身、助手，隨時補位，隨時幫忙，一起動起來。對此新北市侯友宜今（12日）表示，「絕對不是總統說的那一回事。」此話立刻引發批踢踢網友熱議，有人酸「世界第一，當然成績好」！

蔡英文昨在臉書表示，尤其是我們兩年多來採取的清零政策，是一個嚴謹的防疫日常，今天我們要逐漸走向一個新的階段，同時也讓關鍵的階段能夠順利走完，所以我們也逐步往正常生活來邁進，面對許多措施的調整，以及生活上的種種不便，在心理上難免會有不安和焦慮。

侯友宜則是認為，「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事。」

不少網友亦在《批踢踢》上留言討論，有人說「台灣防疫世界難波萬，我懂」、「現在說台灣防疫好我都不知道是不是反串了」、「超前部署，呵呵」、「覺得台灣防疫好的人大概很喜歡東缺西缺」、「說台灣防疫好的一定不是在醫院工作」。