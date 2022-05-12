常在睡夢中被呼嘯而過的改造車輛噪音驚醒嗎？台中市議員蕭隆澤指出，改裝車的噪音常讓人不勝其擾，更不時傳出有孩童被嚇得嚎啕大哭，但警方取締頻率太低，無法有效嚇阻此情況，呼籲應採用科技執法，達到杜絕目的。環保局長表示，將研議從改裝車行開始稽查，盼從源頭改善。

蕭隆澤指出，不論白天或晚上，只要有改裝車輛呼嘯而過，總會嚇到不少民眾，令人難以忍受，最近他前後就接到8件民眾陳情，甚至有人家中的小孩，被改裝車橫行的噪音嚇到「罵罵號」，生活大受影響；為了改善改裝車製造噪音的問題，警察局聯合環保局、監理站進行聯合稽查的作法值得肯定。

蕭隆澤接著說，改裝車橫行的問題分布在全市各區，民眾很希望政府公權力能協助解決，而警方也規畫「區域聯防」取締專案勤務，這樣的取締方式必須要在同一時間、路段實施攔檢，避免改裝車未規避稽查而改道；目前因中央已公告科技執法規範，環保局也已導入「移動式聲音照相科技執法」外，建議以科技執法配合攔檢，達到嚇阻目的。

警察局長蔡蒼柏表示，警察局每月執行取締酒駕勤務，都會函文相關單位共同進行「環、警、監聯合稽查」，去年共舉辦45場、檢測不合格車輛數達236輛次；今年1至4月已舉辦26場次、攔檢車輛達232輛，並舉發違法改造或噪音超標者達109件。

陳宏益則說，針對噪音車輛的問題，市府目前採取多元取締方式，包括移動式聲音照相科技執法、環警監噪音車聯合稽查、通知噪音車輛到檢等；因多數噪音車輛都是經過改裝，市府近來也研議針對車行辦理聯合稽查，或是在改裝車行附近加強執法，盼從源頭解決車輛改裝等問題。