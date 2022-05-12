為減輕弱勢民眾購買快篩劑的負擔，新潤興業、華潤建設、海悅國際開發等19家企業團體，合力捐贈1105萬元，補助新北市低收入戶每戶500元購買快篩劑，共有1萬7837戶受益，社會局將於13日將善款撥入低收入戶帳戶，無需申請，讓有需要的弱勢家庭順利購買，以維護健康。

新潤建設機構協理劉毅剛捐贈時表示，這波疫情來得又快又猛，使得快篩劑的需求量大幅增加，擔心低收入戶受到經濟影響，無力購買，董事長黃文辰是在地企業，主動發動並結合了相關企業及團體，共同捐贈，響應侯友宜市長好日子愛心大平台，希望能助弱勢家戶一臂之力；海悅國際開發副總經理馬士雄則低調表示，公司希望善盡企業責任，為防疫工作盡份心力。

19家熱心企業除新潤、華潤、海悅外，還有揚潤營造、暐潤營造、耕耀廣告、家泰建設開發、永豐泰建設、嘉潤建設、鳳梨國際開發、鴻慶廣告、邱垂睿建築師事務所、永鉦營造工程、國揚實業、易德建設、易鈿企業（驛德世紀酒店）、財團法人達永真善美文教基金會、祥安不動產開發和承優營造等。

新北市社會局長張錦麗代表受贈指出，新潤建設黃文辰董事長從2011年起，就陸續捐款給市府「旭日脫貧專案」，幫助弱勢戶自立自強。去年在疫情嚴峻期間，也曾發動相關企業和友人企業團體捐贈防疫基金，這次19家企業團體合捐的1105萬元，將專款補助低收入戶、每戶500元購買快篩劑，有1萬7837戶受益，13日即會直接匯入帳戶，無需申請，希望共同度過抗疫難關。