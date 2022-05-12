臉書（Facebook）母公司Meta Platforms發言人周三證實，集團重新聚焦硬體產品和進軍「元宇宙」（metaverse）的策略核心—Reality Labs部門，將展開瘦身計畫。

根據路透社取得的談話摘要，Meta技術長Andrew Bosworth周二在每周一次的Q&A會議中，已經告知Reality Labs部門人員可能在一周內公布相關的調整。

Meta發言人證實Bosworth已經告訴員工Reality Labs已無法再承擔一些項目，也不得不推遲其他項目，但未具體說明哪些項目將受到影響。

但該發言人表示，這些調整不包括裁員。

在年初因用戶下滑導致股價重挫之後，這家全球最大社群媒體公司上個月向投資人承諾今年將致力於降低成本。

在4月底發布財報後的法說會上，執行長祖克伯表示，Meta擬「放慢」一些在其主業平台、人工智慧基礎設施和Reality Labs等領域的長期投資。

Meta並將其2022年的總支出預測從先前的介於900億～950億美元調降至介於870億～920億美元。該公司上周向員工表示將減少大多數中高階職位的招聘。

Meta過去對於投資Reality Labs毫不手軟，該部門的前身是Oculus虛擬實境（VR）事業，目前負責的項目包括擴增實境（AR）、智慧眼鏡、Portal視訊通話設備，以及企業技術解決方案。

臉書在去年10月更名為Meta以反映其進軍「元宇宙」的雄心壯志，同時為Reality Labs大舉招聘員工，去年就增聘13,000多名員工，今年第一季又再增聘近6,000名員工。

當時祖克伯已警告壓寶虛擬世界的投資可能要10年才能得到回報，而Reality Labs更是花錢如流水。

該部門在2021年虧損102億美元，今年第一季又再虧損30億美元。