機構件廠乙盛-KY(5243)持續擴建墨西哥及東南亞廠區，目前昆山廠佔營收比重已降至2成多，降低了大陸疫情封城停工影響，隨著上海昆山逐步復工，乙盛-KY昆山廠區復工率已達80%以上，乙盛-KY表示，雖然疫情變數仍在，但伺服器及車用客戶訂單正常，且低軌道衛星出貨逐步放量，預估今年營運還是會比去年好。

乙盛-KY現有大陸昆山、墨西哥、馬來西亞及越南四個廠區，過去昆山廠區佔乙盛-KY營收比重約30%到40%，不過近幾年，乙盛-KY配合客戶需求，擴大北美墨西哥、東南亞馬來西亞及越南廠區，目前昆山廠佔比已降至20%多，也降低了此次昆山大停工對乙盛-KY營運衝擊。

為因應北美客戶需求，乙盛-KY近幾年將擴產重心放在墨西哥，原廠區2020年擴充部分已經完成並開始啟用，乙盛-KY於2021年投入資本支出約1020萬美元再增建34000平方米，預計2023年第1季投產；另一個位於墨西哥中北部、靠近德州的新廠區，乙盛-KY預計今年投入資本支出約1500萬美元，於2023年第1季投產，完成後將以生產汽車及消費性產品為主。

在馬來西亞廠區及越南廠部分，馬來西亞廠區以生產網通伺服器及消費產品為主，公司計畫投入資本支出600萬美元，擴建二廠，廠房面積將增加8454平方米，預計2022年6月到7月完工投產；以生產TV為主的越南廠已於2021年第3季開始量產，但目前規模還不大。

乙盛-KY今年第1季稅後盈餘為1.52億元，年增11.45%，每股盈餘為0.9元，受到昆山廠停工影響，乙盛-KY自結4月合併營收為8.39億元，年減22.17%，累計前4月合併營收為37.8億元，年增0.65%。

就各產品來看，乙盛-KY表示，伺服器除原有客戶穩定出貨，亦有新客戶加入，伺服器產品營收可望持續成長，美系電動車大廠北美地區第1季出貨較預期多，全年來看也會成長，TV因主要生產廠區為昆山，受昆山廠停工影響較大，至於交到北美地區車用部分小件產品因量不多，影響不大。

在低軌道衛星部分，乙盛-KY第1季已開始出貨，且量持續放大中，可望成為公司營運成長新動能。