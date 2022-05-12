精英(2331)於今年5月10日至13日在西班牙巴塞隆納會展中心所舉辦的歐洲市場最具規模的專業影音設備展ISE2022（Integrated Systems Europe，ISE），展示一系列產品與智慧解決方案。其中，最受觀眾矚目地莫過於初次亮相的LIVA One H610迷你電腦與G24-M AiO一體成型電腦。

LIVA One H610外型雖小卻能提供更強大的性能。這款迷你電腦支援高達65瓦的Intel第12代16核Core-i9處理器，以及高達64GB的內存記憶體容量，非常適合要求最苛刻的家庭和辦公室工作，包括研究或工作站應用。LIVA One H610使用雙頻Wi-Fi 6或有線千兆以太網，可以充當基於雲端的管理解決方案、Linux或Windows 11重度雲端邊緣計算需求的精簡型用戶端，包括人工智能應用、數位看板、零售智能、醫療保健、終端機和閘道器。

ECS G24-M AiO電腦提供了一個功能高效的電腦運算系統。它的尺寸僅為23.8英寸，能夠適應任何有空間考量的場域。全高清畫質能顯示清晰圖像並可同時查看多個文檔。可調整的傾斜度和寬視角提供了出色的人體工程學設計，而2MP網路相機和內置立體聲揚聲器使其非常適合虛擬會議使用。

G24-M內建英特爾第12代處理器，可以使用在更全面的零售應用領域。憑藉VESA壁掛相容性設計，它可以安裝在牆上或任何地方。使用Windows 11操作系統，商店可以輕鬆構建令人驚嘆的自助式服務終端機操作界面。G24-M其卓越的性能，也有利於需要高性能計算或用於終端機和閘道器等輕量級用途。