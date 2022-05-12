交通委員會12日針對「鐵路法修正草案」以及「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行朝野黨團協商，交通部次長胡湘麟、路政司長林福山，以及各黨團代表皆出席，但兩項草案都未達成共識，將送院會，由院長主持朝野協商。

交通部長王國材視台鐵公司化為其重要任務，但王國材因為同住家人確診，現在居家隔離中。立委洪孟楷表示，希望交通部長王國材應該在場參與協商，否則部長可能會有遺憾，希望部長至少可以透過視訊的方式參與。