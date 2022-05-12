鐵路法、公司設置條例沒共識 送院會協商 14:332022/05/12 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通委員會12日針對「鐵路法修正草案」以及「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例草案」進行朝野黨團協商，交通部次長胡湘麟、路政司長林福山，以及各黨團代表皆出席，但兩項草案都未達成共識，將送院會，由院長主持朝野協商。 交通部長王國材視台鐵公司化為其重要任務，但王國材因為同住家人確診，現在居家隔離中。立委洪孟楷表示，希望交通部長王國材應該在場參與協商，否則部長可能會有遺憾，希望部長至少可以透過視訊的方式參與。 台鐵員工51出勤有獎！工會怒批分化 交長：他們表現好 國道客運載客量崩3成部分路線擬停駛 王國材：5/17找業者談 #王國材 #鐵路法 #設置條例 #院會 #協商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交長居隔辦公 周五台鐵工會協商生變 09:562022/05/11 生活 協商沒共識 台鐵工會再發起不加班連署 04:102022/05/06 生活新聞 台東藏2公噸黃金業者開挖受阻 原民會副主委：本應與部落協商 17:212022/05/09 生活 明擬通過《國民教育法》修法 修正校長遴選、無國籍學生入學規定 19:072022/05/11 政治 交通部採購逾10萬快篩給第一線 衛福部允盡快給 12:492022/05/09 財經 五一停駛 台鐵應變計畫 王國材自評過關 04:102022/05/02 政治要聞 預防性居隔 王國材即起3＋4 相關會面改線上 13:482022/05/12 生活 類火車自評過關「還ok」 交通部長：端午可能還會遇到 11:072022/05/02 生活 台鐵工會放話「投票日不加班」 網一面叫好：真的會痛 00:062022/05/04 生活 同住家人快篩陽 王國材居隔 明與台鐵工會協商延期 04:102022/05/12 生活新聞 Trace追蹤系統卡卡 唐鳳又被召喚：接到任務當下已改善 15:232022/05/06 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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