保母托育屢爆爭議，根據統計，約每10個保母中就有6.5個無照，爭議案件層出不窮，有母親表示，孩子交託保母後驗血發現安眠藥中毒之情形，引發家長恐慌。民團表示，衛福部應即刻修法，針對無照保母的宣傳訂定禁制條款，並加重無照之裁罰並立即停止其托育行為。

2014年12月1日起政府實施居家托育服務登記制度，正式將居家托育人員納入管理，全國具領登記證之居家托育服務人員為2萬6272人，共計收托約4.5萬名兒童，但在5月15日全國兒童安全日前夕，卻驚傳許多保母照顧不當出現的爭議，甚至有孩子交託保母後驗血發現安眠藥中毒的情形。

靖娟兒童安全文教基金會、立法委員莊競程、吳玉琴國會辦公室今(12)日召開「居家托育服務品質堪慮，有照管不動！無照無法管！」記者會。

林月琴表示，訴諸媒體的保母爭議相關案件5年內發生105起，對照社會及家庭署所公告之裁罰案件8年僅45件，簡直不成比例；另分析近年托育司法判決發現，77％為居家托育案件，佔整體相關案件大宗，過失案件佔69％，故意案件為25.2％，根據統計，約每10個保母中就有6.5個無照。

本場記者會有母親現身表示，今年4月間因工作需求北上需要保母協助托育，實地勘查與洽談後認為保母托育經驗豐富，手邊也還有2個固定托育的幼兒，因此就放心地將9個月大的寶寶交託。

該母親說，有天因為工作提早結束提早接小孩，但孩子明顯異常全身癱軟、昏睡不醒，經醫院驗血後竟發現有安眠藥反應，向社會局反映只得到還在調查階段，已針對無照托育事實開罰6000元，保母卻堅持否認給孩子用藥，若餵食或誤食藥物是事實，其他孩子須持續待在危險的托育環境中。

民進黨立委吳玉琴表示，提供居家托育的保母，因為違反相關規定的處罰較為輕微，導致相關虐兒或不當對待的情事一再發生，對於惡質保母國家一定要拿出積極管理的態度，應加重無照保母的裁罰，立即停止托育行為。

靖娟基金會與立委共同提出呼籲，衛福部應立即修法以公權力排除無照保母之宣傳與收托，針對疑似不當對待幼兒之保母，應訂定明確的調查、蒐證、認定流程，避免劣幣驅逐良幣。